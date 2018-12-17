Виктория Лопырева вышла в свет после подтверждения своей беременности

Виктория Лопырева опубликовала фотографию, где она держит в руках награду «Событие года», а сама церемония прошла в Центральном Доме Художника. Мероприятие посвящено национальному празднику азиатского государства Катар. Российский посол чемпионата мира по футболу 2018 года, заявила, что Россия и Катар стали намного ближе. Сейчас РФ готова передать Кубок мира и может рассказать о тонкостях его проведения. Под постом Лопырева выразила слова благодарности послу Катара в России за теплый прием.Читатели блога Виктории Лопыревой подчеркнули, что она выглядит весьма умиротворенно, и пожелали ей крепкого здоровья, а также, хотят чтобы беременность звезды прошла легко.