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Виктория Лопырева вышла в свет после подтверждения своей беременности

Известная ведущая на спортивных каналах и модель Виктория Лопырева не так давно подтвердила информацию о своей беременности и разместила в своем блоге Instagram фото, где у нее внушительный живот. После признания, она показала первый выход в свет, находясь в интересном положении.
Виктория Лопырева вышла в свет после подтверждения своей беременности

Виктория Лопырева опубликовала фотографию, где она держит в руках награду «Событие года», а сама церемония прошла в Центральном Доме Художника. Мероприятие посвящено национальному празднику азиатского государства Катар. Российский посол чемпионата мира по футболу 2018 года, заявила, что Россия и Катар стали намного ближе. Сейчас РФ готова передать Кубок мира и может рассказать о тонкостях его проведения. Под постом Лопырева выразила слова благодарности послу Катара в России за теплый прием.

Читатели блога Виктории Лопыревой подчеркнули, что она выглядит весьма умиротворенно, и пожелали ей крепкого здоровья, а также, хотят чтобы беременность звезды прошла легко.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:43

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