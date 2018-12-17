У растений обнаружены гены, позволяющие им не задыхаться под водой





По словам специалиста Стокгольмского университета Сильвии Линдберг, в рамках экспериментов с резуховидкой Таля у растения был «отключен» ген фосфолипазы D. Оказалось, что при «отключенном» гене даже при умеренной гипоксии у растения желтели и отмирали листья.Кроме того, из-за недостатка кислорода резуховидка Таля накапливала меньше кальция, который мог бы участвовать в защите растения от гипоксии и других стрессов. С фосфатидной кислотой, метаболизм которой регулирует фосфолипаза D, происходило то же самое. Из-за «отключения» гена, регулирующего работу фосфолипазы D, кислота прекращала накапливаться в клетках растения.