АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

У растений обнаружены гены, позволяющие им не задыхаться под водой

Ученые нашли у растений гены, позволяющие им не погибать, когда те оказываются под водой. Растения подобно животным, оказавшись под водой, могут испытывать смертельный кислородный дефицит, однако с помощью некоторых генов они сравнительно легко переносят критические ситуации.

У растений обнаружены гены, позволяющие им не задыхаться под водой


По словам специалиста Стокгольмского университета Сильвии Линдберг, в рамках экспериментов с резуховидкой Таля у растения был «отключен» ген фосфолипазы D. Оказалось, что при «отключенном» гене даже при умеренной гипоксии у растения желтели и отмирали листья.

Кроме того, из-за недостатка кислорода резуховидка Таля накапливала меньше кальция, который мог бы участвовать в защите растения от гипоксии и других стрессов. С фосфатидной кислотой, метаболизм которой регулирует фосфолипаза D, происходило то же самое. Из-за «отключения» гена, регулирующего работу фосфолипазы D, кислота прекращала накапливаться в клетках растения.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Лопырева вышла в свет после
Названы полезные продукты, которые стоит есть
Ксения Бородина призналась в Instagram, что тоже
Ольга Бузова осталась голодной из-за пустого
Жители Бразилии сняли на камеру НЛО в форме белой
Наталья Подольская вышла на сцену СК
Huawei представила бюджетную версию смартфона
Бывшая жена Дмитрия Тарасова – Оксана заявила,
У растений обнаружены гены, позволяющие им не
Галина Янко: «Андрей Малахов без работы не
Цветовые варианты смартфона Lenovo Z5s показали
Владимир Кузьмин преобразился ради 27-летней
Ученые разработали сплав, похожий на металл
Иван Дорн изобразил плачущего ребенка в самолете
Ольга Бузова пригласила всех, кто скучает по ней,
Магнитогорский студент насмерть замёрз на трассе
Ольгу Рапунцель очень расстроило, что её сестра
В Тульской области от действий пенсионерки
Человечество вымрет из-за отказа от секса,
В Сети появилось первое видео с девичника
Эксперты анонсировали список самых брутальных
Ани Лорак показала архивную запись своего
Работу камчатского аэропорта приостановили
Ким Кардашьян в Instagram показала удивительное
Евросоюз не спешит пропускать Украину на свой
Ученые: Библейская гора Синай расположена в
В Подмосковье из-за обрушения здания погиб один
УАЗ «Патриот» протестировали в Санкт-Петербурге в
Ученые: Растения тоже могут впадать в длительную
Специалисты Hyundai представили сенсор отпечатков
Просмотреть все новости