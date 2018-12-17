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Ольга Бузова пригласила всех, кто скучает по ней, к себе на работу

У героя реалити-шоу «Замуж за Бузову» - 34-летнего Дениса Лебедева появилась прекрасная возможность поговорить с девушкой, которая дала ему «от ворот поворот».

Совсем немного времени осталось до одного из самых важных семейных праздников - Нового года, который часто каждый из людей решает отмечать в кругу самых дорогих и любимых лиц.

Ольга Бузова пригласила всех, кто скучает по ней, к себе на работу

Не секрет, что в 2018 году Ольге Бузовой так и не посчастливилось встретить того «единственного», с которым она сможет пойти по жизни, несмотря на то, что телезнаменитость отчаянно пыталась.

И вот, за несколько дней до Нового года, новоиспеченная артистка решила сделать неожиданное объявление, в котором сообщила, что все, кто по ней скучают, могут сейчас приехать к ней на работу, на съемочную площадку и привести ей что-нибудь вкусненькое покушать или подарить букет красивых цветов.

По мнению интернет-пользователей, таким приглашением может с легкостью воспользоваться Денис Лебедев, которому Ольга на протяжении нескольких месяцев не давала даже возможности поговорить с ней.

Ольга Бузова пригласила всех, кто скучает по ней, к себе на работу

«Бузова явно не просто так сделала такое заявление! Наверное, узнала, что у Лебедева новая пассия появилась, вот и давай всех звать к себе на работу..Хотя почему всех? Сыровара ей будет достаточно» - пишут в Сети.

К слову, вполне вероятно, что Бузовой не хочется встречать Новый год в одиночестве, поэтому она все еще надеется на то, что вступит в 2019 год в статусе чей-то любимой девушки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:10

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