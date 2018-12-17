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Магнитогорский студент насмерть замёрз на трассе в Челябинской области

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства по делу магнитогорского студента, который насмерть замёрз на трассе в Челябинской области. Согласно предварительным данным, парня высадили товарищи, которые вместе возвращались домой.
Магнитогорский студент насмерть замёрз на трассе в Челябинской области


Также есть ещё одна версия, что не друзья высадили юношу, а взрослые, непосредственно к которым он подсел в автомобиль. Согласно полученным данным студент ездил на проводы своего друга в армию. Там у него произошёл конфликт с прочими провожающими. Парень не прекратил буянить также в машине. В итоге парня решили утром высадить на автотрассе. Вследствие этого студент замерз. Представители главного управления МВД Челябинской обл. заявили, что по этому делу в настоящее время проводиться тщательная проверка. Специалисты устанавливают детали случившегося.

Стоит отметить, что погибший молодой человек проходил учёбу на территории Магнитогорска. Он являлся студентом МГТУ им. Носова.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:02

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