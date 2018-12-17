Магнитогорский студент насмерть замёрз на трассе в Челябинской области





Также есть ещё одна версия, что не друзья высадили юношу, а взрослые, непосредственно к которым он подсел в автомобиль. Согласно полученным данным студент ездил на проводы своего друга в армию. Там у него произошёл конфликт с прочими провожающими. Парень не прекратил буянить также в машине. В итоге парня решили утром высадить на автотрассе. Вследствие этого студент замерз. Представители главного управления МВД Челябинской обл. заявили, что по этому делу в настоящее время проводиться тщательная проверка. Специалисты устанавливают детали случившегося.Стоит отметить, что погибший молодой человек проходил учёбу на территории Магнитогорска. Он являлся студентом МГТУ им. Носова.