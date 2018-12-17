Магнитогорский студент насмерть замёрз на трассе в Челябинской области
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства по делу магнитогорского студента, который насмерть замёрз на трассе в Челябинской области. Согласно предварительным данным, парня высадили товарищи, которые вместе возвращались домой.
Также есть ещё одна версия, что не друзья высадили юношу, а взрослые, непосредственно к которым он подсел в автомобиль. Согласно полученным данным студент ездил на проводы своего друга в армию. Там у него произошёл конфликт с прочими провожающими. Парень не прекратил буянить также в машине. В итоге парня решили утром высадить на автотрассе. Вследствие этого студент замерз. Представители главного управления МВД Челябинской обл. заявили, что по этому делу в настоящее время проводиться тщательная проверка. Специалисты устанавливают детали случившегося.
Стоит отметить, что погибший молодой человек проходил учёбу на территории Магнитогорска. Он являлся студентом МГТУ им. Носова.
Также есть ещё одна версия, что не друзья высадили юношу, а взрослые, непосредственно к которым он подсел в автомобиль. Согласно полученным данным студент ездил на проводы своего друга в армию. Там у него произошёл конфликт с прочими провожающими. Парень не прекратил буянить также в машине. В итоге парня решили утром высадить на автотрассе. Вследствие этого студент замерз. Представители главного управления МВД Челябинской обл. заявили, что по этому делу в настоящее время проводиться тщательная проверка. Специалисты устанавливают детали случившегося.
Стоит отметить, что погибший молодой человек проходил учёбу на территории Магнитогорска. Он являлся студентом МГТУ им. Носова.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:02