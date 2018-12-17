Иван Дорн изобразил плачущего ребенка в самолете



Иван Дорн сидя в кресле авиалайнера изображал характерное поведение детей во время плача, при этом открывая рот в «такт» звуков, исходящих от малыша. Также был слышен женский смех от человека, который снимал «кривляния» Дорна. Такое же видео опубликовано у известной украинской певицы Светланы Лободы, возможно, именно она была оператором ролика.

Иван Дорн сидя в кресле авиалайнера изображал характерное поведение детей во время плача, при этом открывая рот в «такт» звуков, исходящих от малыша. Также был слышен женский смех от человека, который снимал «кривляния» Дорна. Такое же видео опубликовано у известной украинской певицы Светланы Лободы, возможно, именно она была оператором ролика.





Многие читатели блога Ивана Дорна оказались достаточно категоричны и обрушились с критикой на певца и его коллегу. Однако нашлись те, кто разделил юмор своих кумиров, и улыбнулись вместе с ними.