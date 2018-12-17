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Иван Дорн изобразил плачущего ребенка в самолете

Знаменитый украинский певец Иван Дорн на борту самолета в комичной форме пародировал, плач надрывающегося ребенка. Короткий видеоролик можно увидеть в Stories социальной сети Instagram артиста.
Иван Дорн изобразил плачущего ребенка в самолете
Иван Дорн сидя в кресле авиалайнера изображал характерное поведение детей во время плача, при этом открывая рот в «такт» звуков, исходящих от малыша. Также был слышен женский смех от человека, который снимал «кривляния» Дорна. Такое же видео опубликовано у известной украинской певицы Светланы Лободы, возможно, именно она была оператором ролика.
Иван Дорн изобразил плачущего ребенка в самолете

Многие читатели блога Ивана Дорна оказались достаточно категоричны и обрушились с критикой на певца и его коллегу. Однако нашлись те, кто разделил юмор своих кумиров, и улыбнулись вместе с ними.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:14

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