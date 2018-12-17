Ким Кардашьян в Instagram показала удивительное сходство со своей дочерью

Ким Кардашьян решила показать архивный снимок, чтобы доказать некоторым читателям, что ее наследница в большей степени похожа на свою знаменитую маму. Увидев публикацию многие отметили, что ребенок действительно как две капли воды похож на Кардашьян. Хотя раньше многие были уверены, что Норт имеет черты своего знаменитого отца рэп-исполнителя Канье Уэста.«Теперь я полностью изменил свое мнение, она вылитая вы!» - написали убедившиеся поклонники.