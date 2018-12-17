Евросоюз не спешит пропускать Украину на свой рынок





По словам Тараса Качка, в сфере пищевой промышленности Украина уже изменила законодательство. Предприятия инспектируются европейскими специалистами, но когда дело доходит до обсуждения объемов экспорта на рынок ЕС, потенциальные конкуренты начинают «раздражаться». Они совсем не хотят видеть дополнительных игроков на своем рынке.Аналогичная ситуация обстоит с промышленной продукцией. Законодательства Евросоюза и Украины давно соответствуют друг другу в сфере технического регулирования, но переговоры о соглашении АСАА (взаимном признании требований к продукции промышленного характера) постоянно откладываются. С одной стороны европейские чиновники готовы предоставить Украине место на своем рынке, с другой стороны -они ничего для этого не делают. В рамках совета ассоциации Украина – Евросоюз, который пройдет 17 декабря, будут определены приоритеты дальнейшего сотрудничества между Киевом и Брюсселем.