Медики рассказали, чем может закончиться неправильный массаж
Медики отмечают, массаж, сделанный профессионалом способен избавить пациента от головных болей, вылечить гайморит и насморк. Но, если сделать его неправильно, это может привести к повреждению позвоночника и длительной реабилитации.
Не так давно в одну их российских больниц попала женщина, которая сходила всего лишь на один сеанс «тайского массажа». По ее словам, массажистка с экзотическим именем По попросила свою клиентку из положения сидя дотянуться до своих стоп головой. После чего позвонки женщины «захрустели», и как итог, она больше не смогла ходить. Теперь ее ждет длительная реабилитация, которая продлится не менее года. Все это время ей нужно лежать в постели и избегать нагрузок на позвоночник.
В последнее время становятся более популярными различные гаджеты для самостоятельного массажа с вибронасадками. По мнению врачей, они могут нанести только вред, а пользы от них никакой. Тем более что к массажу как таковому, они не имеют никакого отношения. Также сейчас во многих салонах практикуют вакуумный массаж, с помощью банок. Доктор медицинских наук Сергей Бубновский предупреждает, что такая процедура может привести к образованию тромбов и повреждению капиллярного русла. Тромбы в свою очередь весьма опасны для людей в солидном возрасте.
Не так давно в одну их российских больниц попала женщина, которая сходила всего лишь на один сеанс «тайского массажа». По ее словам, массажистка с экзотическим именем По попросила свою клиентку из положения сидя дотянуться до своих стоп головой. После чего позвонки женщины «захрустели», и как итог, она больше не смогла ходить. Теперь ее ждет длительная реабилитация, которая продлится не менее года. Все это время ей нужно лежать в постели и избегать нагрузок на позвоночник.
В последнее время становятся более популярными различные гаджеты для самостоятельного массажа с вибронасадками. По мнению врачей, они могут нанести только вред, а пользы от них никакой. Тем более что к массажу как таковому, они не имеют никакого отношения. Также сейчас во многих салонах практикуют вакуумный массаж, с помощью банок. Доктор медицинских наук Сергей Бубновский предупреждает, что такая процедура может привести к образованию тромбов и повреждению капиллярного русла. Тромбы в свою очередь весьма опасны для людей в солидном возрасте.
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:07