АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

В Хабаровском крае в реку под лед провалился автомобиль

В Хабаровском крае в реку под лед провалилось транспортное средство. Это произошло 16.12.2018 г. в окрестностях села Троицкого на реке Амур.

В Хабаровском крае в реку под лед провалился автомобиль


Легковое авто провалилось под лед приблизительно в полукилометре от местного грузового пирса. Представители спасательной службы накануне вечером нашли на льду следы транспортного средства. Они вели к полынье. При этом они решили не проводить осмотр из-за темноты. К месту данного происшествия сегодня утром отправили группу спасателей. В настоящее время ими проводится осмотр полыньи. Специалисты готовятся вытащить транспорт.

Пока неизвестно, были ли в авто люди. В местное отделение полиции накануне было передано сообщение, что пропал мужчина с сыном. Они ехали на автомобиле в сторону Амура.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Библейская гора Синай расположена в
В Подмосковье из-за обрушения здания погиб один
УАЗ «Патриот» протестировали в Санкт-Петербурге в
Ученые: Растения тоже могут впадать в длительную
Специалисты Hyundai представили сенсор отпечатков
Дмитрий Тарасов впервые взял в отпуск тёщу
Медики рассказали, чем может закончиться
Зонд Rosetta несколько раз пролетел через ударную
В Сеть попала фотография суррогатной матери,
Николай Бандурин и его жена попали в больницу с
В Хабаровском крае в реку под лед провалился
Илья Яббаров лишил Алену Савкину квартиры в Москве
Юлий Гусман рассказал журналистам о богатстве
Супермодель Синди Кроуфорд собирается развестись
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно попала в
У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой взломали
В адрес Джеффри Раша последовало обвинение в
Певица Нюша опубликовала трогательное фото вместе
Виктор Дробыш заявил о возвращении Николая
Виктория Романец узнала про дорогой подарок
Ольга Серябкина порадовала поклонников новым
Учёные рассказали о взаимосвязи матки и работы
Экс-возлюбленная Евгения Осина Елена Скорнякова
Эксперты составили рейтинг самых значимых новых
Звезда "Дома-2" Маргарита Марсо устроила своему
Ксения Бородина в Instagram заявила, что экскорт
Учёные: В подводном вулкане Тихого океана обитают
Звезда "Дома-2" Юля Романова подралась с мужем
Главная блондинка "Дома-2" Марина Африкантова
Великую пирамиду Хеопса строили изнутри,
Просмотреть все новости