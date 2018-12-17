В Хабаровском крае в реку под лед провалился автомобиль





Легковое авто провалилось под лед приблизительно в полукилометре от местного грузового пирса. Представители спасательной службы накануне вечером нашли на льду следы транспортного средства. Они вели к полынье. При этом они решили не проводить осмотр из-за темноты. К месту данного происшествия сегодня утром отправили группу спасателей. В настоящее время ими проводится осмотр полыньи. Специалисты готовятся вытащить транспорт.Пока неизвестно, были ли в авто люди. В местное отделение полиции накануне было передано сообщение, что пропал мужчина с сыном. Они ехали на автомобиле в сторону Амура.