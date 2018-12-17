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Звезда "Дома-2" Маргарита Марсо устроила своему сыну вечеринку в гангстерском стиле

Сыну звёзд "Дома-2" Евгения Кузина и Маргариты Агибаловой(Марсо), накануне исполнилось 9 лет.

Молодая мамочка устроила для своего сына настоящую вечеринку, на которую пришли не только маленькие друзья парня, но и их родители.

Звезда "Дома-2" Маргарита Марсо устроила своему сыну вечеринку в гангстерском стиле

Напомним, Митя родился на "Доме-2", его родители были даже некоторое время счастливы друг с другом. Но вот через некоторое время им пришлось развести. По слухам, причиной развода стала мама Риты, которая никогда не любила веселого парня Женьку.

День рождения сына Маргарита и её новый муж Павел устроили в одном из ТЦ столицы. Организацией мероприятия занималось одно агентство. Вечеринка носила гангстерский характер, такой размах мероприятия очень удивил всех приглашённых.

На праздник пришла сестра Риты, тоже бывшая участница проекта "Дома-2" Ольга Гажиенко со своим мужем, мама Павла, а также бабушка.

Звезда "Дома-2" Маргарита Марсо устроила своему сыну вечеринку в гангстерском стиле

Евгений Кузин не пришёл на мероприятие, возможно, этому воспрепятствовала его возлюбленная Александра.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:06

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