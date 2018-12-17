Звезда "Дома-2" Маргарита Марсо устроила своему сыну вечеринку в гангстерском стиле
Сыну звёзд "Дома-2" Евгения Кузина и Маргариты Агибаловой(Марсо), накануне исполнилось 9 лет.
Молодая мамочка устроила для своего сына настоящую вечеринку, на которую пришли не только маленькие друзья парня, но и их родители.
Напомним, Митя родился на "Доме-2", его родители были даже некоторое время счастливы друг с другом. Но вот через некоторое время им пришлось развести. По слухам, причиной развода стала мама Риты, которая никогда не любила веселого парня Женьку.
День рождения сына Маргарита и её новый муж Павел устроили в одном из ТЦ столицы. Организацией мероприятия занималось одно агентство. Вечеринка носила гангстерский характер, такой размах мероприятия очень удивил всех приглашённых.
На праздник пришла сестра Риты, тоже бывшая участница проекта "Дома-2" Ольга Гажиенко со своим мужем, мама Павла, а также бабушка.
Евгений Кузин не пришёл на мероприятие, возможно, этому воспрепятствовала его возлюбленная Александра.
Молодая мамочка устроила для своего сына настоящую вечеринку, на которую пришли не только маленькие друзья парня, но и их родители.
Напомним, Митя родился на "Доме-2", его родители были даже некоторое время счастливы друг с другом. Но вот через некоторое время им пришлось развести. По слухам, причиной развода стала мама Риты, которая никогда не любила веселого парня Женьку.
День рождения сына Маргарита и её новый муж Павел устроили в одном из ТЦ столицы. Организацией мероприятия занималось одно агентство. Вечеринка носила гангстерский характер, такой размах мероприятия очень удивил всех приглашённых.
На праздник пришла сестра Риты, тоже бывшая участница проекта "Дома-2" Ольга Гажиенко со своим мужем, мама Павла, а также бабушка.
Евгений Кузин не пришёл на мероприятие, возможно, этому воспрепятствовала его возлюбленная Александра.