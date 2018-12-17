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Звезда "Дома-2" Юля Романова подралась с мужем Ольги Рапунцель Димой Дмитренко

Накануне между участниками "Дома-2" Дмитрием Дмитриенко и Юлией Романовой произошла серьёзная ссора.

Девушка в порыве гнева накинулась на мужа Ольги Рапунцель и расцарапала ему лицо.

Звезда "Дома-2" Юля Романова подралась с мужем Ольги Рапунцель Димой Дмитренко

Участники "Дома-2" считают, что у девушки нервы на пределе и она срывается на всех подряд. Сама Юлия видит в каждом жителе телепроекта врага, она считает, что все настроены против неё.

В настоящее время, девушка на проекте является одиночкой, ведь у неё не сложились отношения ни с Саймоном ни с Даниилом Сахновым.

После ссоры с Дмитрием Юля успокоилась и решила прийти в дом к Рапунцелям с извинениями.

Звезда "Дома-2" Юля Романова подралась с мужем Ольги Рапунцель Димой Дмитренко

Но в ответ, извинений от самого Димы она не услышала, хотя он назвал её девушкой лёгкого поведения и ответил на удар сильным толчком.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:59

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