Звезда "Дома-2" Юля Романова подралась с мужем Ольги Рапунцель Димой Дмитренко
Накануне между участниками "Дома-2" Дмитрием Дмитриенко и Юлией Романовой произошла серьёзная ссора.
Девушка в порыве гнева накинулась на мужа Ольги Рапунцель и расцарапала ему лицо.
Участники "Дома-2" считают, что у девушки нервы на пределе и она срывается на всех подряд. Сама Юлия видит в каждом жителе телепроекта врага, она считает, что все настроены против неё.
В настоящее время, девушка на проекте является одиночкой, ведь у неё не сложились отношения ни с Саймоном ни с Даниилом Сахновым.
После ссоры с Дмитрием Юля успокоилась и решила прийти в дом к Рапунцелям с извинениями.
Но в ответ, извинений от самого Димы она не услышала, хотя он назвал её девушкой лёгкого поведения и ответил на удар сильным толчком.
Девушка в порыве гнева накинулась на мужа Ольги Рапунцель и расцарапала ему лицо.
Участники "Дома-2" считают, что у девушки нервы на пределе и она срывается на всех подряд. Сама Юлия видит в каждом жителе телепроекта врага, она считает, что все настроены против неё.
В настоящее время, девушка на проекте является одиночкой, ведь у неё не сложились отношения ни с Саймоном ни с Даниилом Сахновым.
После ссоры с Дмитрием Юля успокоилась и решила прийти в дом к Рапунцелям с извинениями.
Но в ответ, извинений от самого Димы она не услышала, хотя он назвал её девушкой лёгкого поведения и ответил на удар сильным толчком.