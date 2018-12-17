Звезда "Дома-2" Юля Романова подралась с мужем Ольги Рапунцель Димой Дмитренко





Девушка в порыве гнева накинулась на мужа Ольги Рапунцель и расцарапала ему лицо.Участники "Дома-2" считают, что у девушки нервы на пределе и она срывается на всех подряд. Сама Юлия видит в каждом жителе телепроекта врага, она считает, что все настроены против неё.В настоящее время, девушка на проекте является одиночкой, ведь у неё не сложились отношения ни с Саймоном ни с Даниилом Сахновым.После ссоры с Дмитрием Юля успокоилась и решила прийти в дом к Рапунцелям с извинениями.Но в ответ, извинений от самого Димы она не услышала, хотя он назвал её девушкой лёгкого поведения и ответил на удар сильным толчком.