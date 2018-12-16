Жители Зеленограда зафиксировали на камеру появление Нибиру возле Солнца





Авторы сюжета сообщили, что заметили небесное тело, когда ехали по трассе М11. Они обратили внимание, что оно расположилось возле светила, а также четко было видно в дневное время суток. Кроме того, необычное зрелище не было связано с природными процессами, но пока эксперты предпочитают не комментировать информацию.Исследователи заметили, что вместе с приближением Планеты Х к Земле активизировались НЛО. Чаще всего внеземные корабли можно заметить рядом со звездой и Меркурием. Возможно, пришельцы тоже решили посмотреть на космическую катастрофу, хотя скептики опровергают данное мнение, ссылаясь на недостаток научных доказательств.