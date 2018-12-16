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Жители Зеленограда зафиксировали на камеру появление Нибиру возле Солнца

Пока ученые и уфологи ведут дискуссию по поводу грядущего конца света, жители из разных стран мира публикую в Сети материалы, связанные с загадочной планетой Нибиру. Свидетели события из Зеленограда тоже зафиксировали на камеру появление космического объекта возле Солнца.
Жители Зеленограда зафиксировали на камеру появление Нибиру возле Солнца

Авторы сюжета сообщили, что заметили небесное тело, когда ехали по трассе М11. Они обратили внимание, что оно расположилось возле светила, а также четко было видно в дневное время суток. Кроме того, необычное зрелище не было связано с природными процессами, но пока эксперты предпочитают не комментировать информацию.

Исследователи заметили, что вместе с приближением Планеты Х к Земле активизировались НЛО. Чаще всего внеземные корабли можно заметить рядом со звездой и Меркурием. Возможно, пришельцы тоже решили посмотреть на космическую катастрофу, хотя скептики опровергают данное мнение, ссылаясь на недостаток научных доказательств.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:39

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