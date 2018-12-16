Полина Гагарина стала членом Совета по культуре и искусству
Ставшая членом Совета по культуре и искусству Полина Гагарина приняла участие в первом его заседании. Об этом вокалистка сообщила поклонникам в Instagram, снабдив пост фотокадрами из Константиновского дворца в Петербурге.
Полина Гагарина отметила, что для неё очень важна оказанная ей часть войти в консультативный орган при президенте РФ, также присутствовавшем на заседании. Артистка довольна и новым опытом, который, уверена она, пригодится ей в будущей общественной деятельности. Эстрадная исполнительница намерена поддерживать инициативы, направленные на развитие российской культуры, а именно в плане её разнообразия, свободы мышления и доступности.
Фолловеры Полины Гагариной по-разному отнеслись к её сообщению. Одни порадовались за звезду, другие посчитали, что ей следует заниматься пением, а не государственными делами.
Полина Гагарина отметила, что для неё очень важна оказанная ей часть войти в консультативный орган при президенте РФ, также присутствовавшем на заседании. Артистка довольна и новым опытом, который, уверена она, пригодится ей в будущей общественной деятельности. Эстрадная исполнительница намерена поддерживать инициативы, направленные на развитие российской культуры, а именно в плане её разнообразия, свободы мышления и доступности.
Фолловеры Полины Гагариной по-разному отнеслись к её сообщению. Одни порадовались за звезду, другие посчитали, что ей следует заниматься пением, а не государственными делами.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:19