Полина Гагарина стала членом Совета по культуре и искусству

Полина Гагарина отметила, что для неё очень важна оказанная ей часть войти в консультативный орган при президенте РФ, также присутствовавшем на заседании. Артистка довольна и новым опытом, который, уверена она, пригодится ей в будущей общественной деятельности. Эстрадная исполнительница намерена поддерживать инициативы, направленные на развитие российской культуры, а именно в плане её разнообразия, свободы мышления и доступности.Фолловеры Полины Гагариной по-разному отнеслись к её сообщению. Одни порадовались за звезду, другие посчитали, что ей следует заниматься пением, а не государственными делами.