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В Индии начали реализовывать обновленный хэтчбек Hyundai Santro

Шесть недель назад на территории Индии начали продавать обновленный хэтчбек Hyundai Santro. На сегодняшний день авто имеет большой спрос среди местного населения, вызвав при этом большой ажиотаж.

В Индии начали реализовывать обновленный хэтчбек Hyundai Santro


Компания смогла уже реализовать 45 000 экземпляров. Hyundai Santro сконструировали для индийского авторынка. Машина сделана на платформе улучшенной версии KIA Picanto. Пятидверная модель оснащается передним приводом, безальтернативной 1.1-литровой атмосферной силовой установкой на 63 л.с. Вариация на газу имеет аналогичный силовой агрегат на 59 лошадиных сил. Битопливная силовая установка Hyundai Santro, оснащённая пятиступенчатой «механикой», способна разгонять хэтчбек до первой сотни за 14,5 сек. Максимальная скорость транспортного средства достигает 150 км/час.

Среди прочих характеристик авто следует отметить боковые, а также фронтальные подушки безопасности, систему мультимедиа с современным семидюймовым тачскрином. Авто оснащается кондиционером для обдува пассажиров. Версию Hyundai Santro на территории Индии реализуют за 389 900 – 564 900 рупий. Это составляет 360 - 522 тысяч рублей.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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