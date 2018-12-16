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Эксперт Лариса Вербицкая назвала три необычных способа избавиться от стресса

Телеведущая Лариса Вербицкая назвала три необычных способа избавиться от стресса. Эксперт дала ценные рекомендации в студии Елены Малышевой для зрителей Первого канала.

Эксперт Лариса Вербицкая назвала три необычных способа избавиться от стресса

Прекрасный способ справиться с тревожностью - правильная техника дыхания. По словам Ларисы Вербицкой, делать дыхательные упражнения необходимо плавно и не спеша. Лучше поочередно зажимать одну из ноздрей и стараться дышать глубже. Однако не нужно слишком усердствовать, чтобы не довести себя до потери сознания.

Ещё один эффективный метод борьбы со стрессом - это упражнение с напряжением мышц. Для этого нужно просто поднять руки до уровня плеч, а затем делать активные махи от груди и назад. При этом нужно разводить руки как можно дальше. Важно, чтобы движения были свободными.

Поможет избавиться от стресса и такой распространенный способ среди йогов, как звуковая медитация. Чтобы было легче концентрироваться можно включить звуки гонга и погружаться полностью в звучание. А можно тянуть звук "М-м-м" и наслаждаться релаксом.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:52

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