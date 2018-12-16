Ученые: Кольца на пальцах влияют на здоровье человека





Например, кольцо, надетое на безымянный палец, способствует поддержанию высокого уровня либидо на протяжении многих лет. Однако не стоит носить долго украшение, которое не подходит по размеру, поскольку это может привести атеросклерозу, нарушению сексуального здоровья и повысить артериальное давление у гипертоников. Активные точки, расположенные на среднем пальце, напрямую связаны с состоянием эндокринных желез и сердечно-сосудистой системой. Мизинец способен влиять на работу кишечника и желудка.Авторы исследования предупреждают, что длительно ношение колец не безопасно для общего состояния здоровья и внутренних органов. На одном пальце несколько колец можно носить не более 5 часов, так как есть риск развития астматических приступов и нарушение сердечного ритма. Если долго носить обручальное кольцо, то это может привести к гинекологическим проблемам, а кольцо на мизинце может вызвать заболевание 12-перстной кишки. Все украшения с пальцев рук нужно снимать перед отходом ко сну.