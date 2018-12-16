Запрет подходить к Меган Маркл на The Fashion Awards в Лондоне расстроил знаменитостей

Среди них – дизайнер Клэр Келлер и актриса Розамунд Пайк. В числе тех, кто желал пообщаться с Меган Маркл, но охрана запретила это сделать, – супермодель Кендалл Дженнер и бывшая «перчинка» Виктория Бекхэм.Традиционное мероприятие прошло 10 декабря. Меган Маркл удостоила награды креативного директора модного дома Givenchy Клэр Келлер, в своё время создавшую специально для герцогини свадебный наряд.