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Запрет подходить к Меган Маркл на The Fashion Awards в Лондоне расстроил знаменитостей

Запрет подходить к супруге принца Гарри Меган Маркл на церемонии вручения наград деятелям, внёсшим весомый вклад в индустрию моды, The Fashion Awards расстроил некоторых знаменитостей. Другие звёзды шоу-бизнеса, напротив, не только побеседовали с бывшей актрисой, но и сделали ряд селфи с ней, которыми поделились с поклонниками в соцсетях.

Запрет подходить к Меган Маркл на The Fashion Awards в Лондоне расстроил знаменитостей

Среди них – дизайнер Клэр Келлер и актриса Розамунд Пайк. В числе тех, кто желал пообщаться с Меган Маркл, но охрана запретила это сделать, – супермодель Кендалл Дженнер и бывшая «перчинка» Виктория Бекхэм.

Запрет подходить к Меган Маркл на The Fashion Awards в Лондоне расстроил знаменитостей

Традиционное мероприятие прошло 10 декабря. Меган Маркл удостоила награды креативного директора модного дома Givenchy Клэр Келлер, в своё время создавшую специально для герцогини свадебный наряд.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:00

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