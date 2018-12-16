Настасья Самбурская рыдает горючими слезами, если москвичи не идут на ее спектакли
Известная российская актриса Настасья Самбурская заявила, что рыдает горючими слезами, если жители Москвы не посещают ее спектакли. Неожиданное признание появилось накануне на страничке звезды в Instagram.
Самбурская активно пользуется социальной сетью, общаясь с фанатами и делясь с ними самыми разными подробностями из своей жизни. Недавно она выложила в Instagram фото, на котором она заливается скорбными слезами. Потупленный взор, мокрые дорожки слез, стекающих по щекам – снимок произвел на поклонников удручающее впечатление, если бы не ироничная подпись под ним.
Фолловеры поспешили успокоить свою любимицу, обещая, что обязательно посетят ее ближайшие спектакли и не оставят ее без своего внимания.
Самбурская активно пользуется социальной сетью, общаясь с фанатами и делясь с ними самыми разными подробностями из своей жизни. Недавно она выложила в Instagram фото, на котором она заливается скорбными слезами. Потупленный взор, мокрые дорожки слез, стекающих по щекам – снимок произвел на поклонников удручающее впечатление, если бы не ироничная подпись под ним.
Фолловеры поспешили успокоить свою любимицу, обещая, что обязательно посетят ее ближайшие спектакли и не оставят ее без своего внимания.