Настасья Самбурская рыдает горючими слезами, если москвичи не идут на ее спектакли

Самбурская активно пользуется социальной сетью, общаясь с фанатами и делясь с ними самыми разными подробностями из своей жизни. Недавно она выложила в Instagram фото, на котором она заливается скорбными слезами. Потупленный взор, мокрые дорожки слез, стекающих по щекам – снимок произвел на поклонников удручающее впечатление, если бы не ироничная подпись под ним.Фолловеры поспешили успокоить свою любимицу, обещая, что обязательно посетят ее ближайшие спектакли и не оставят ее без своего внимания.