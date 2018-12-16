Максим Галкин остался в восторге после сериала «Звоните ДиКаприо!»

«Я смотрела, мне тоже очень понравился. Все актёры действительно на своём месте, все в тему», «Надо посмотреть!», «Классный сериал, на одном дыхании», - откликнулись подписчики.

Максим Галкин решил выразить свое мнение в качестве неангажированного зрителя. Но его отзыв, который появился на страничке шоумена в Instagram, отличался точностью суждений и детальным разбором впечатлений от увиденного.Галкин похвалил и стопроцентное попадание при кастинге актеров, и отличную операторскую работу, и блистательную работу режиссера Жоры Крыжовникова. Отдельное спасибо от супруга Аллы Пугачевой удостоился главный герой фильма, актер Александр Петров, чья популярность в последнее время просто зашкаливает.