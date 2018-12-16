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Максим Галкин остался в восторге после сериала «Звоните ДиКаприо!»

Известный российский шоумен Максим Галкин заявил о своем восторге после просмотра сериала «Звоните ДиКаприо!». Он назвал картину «настоящим большим кино, снятым на актуальном и современном киноязыке».

Максим Галкин остался в восторге после сериала «Звоните ДиКаприо!»

Максим Галкин решил выразить свое мнение в качестве неангажированного зрителя. Но его отзыв, который появился на страничке шоумена в Instagram, отличался точностью суждений и детальным разбором впечатлений от увиденного.

Галкин похвалил и стопроцентное попадание при кастинге актеров, и отличную операторскую работу, и блистательную работу режиссера Жоры Крыжовникова. Отдельное спасибо от супруга Аллы Пугачевой удостоился главный герой фильма, актер Александр Петров, чья популярность в последнее время просто зашкаливает.

«Я смотрела, мне тоже очень понравился. Все актёры действительно на своём месте, все в тему», «Надо посмотреть!», «Классный сериал, на одном дыхании», - откликнулись подписчики.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:41

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