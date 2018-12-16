АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Зонд NASA Parker Solar Probe, облетая вокруг Солнца, сфотографировал инопланетные корабли

Полтора месяца назад космический зонд NASA Parker Solar Probe впервые смог облететь вокруг Солнца и сделать несколько снимков короны светила и поверхности Меркурия. Увиденные на фотографиях объекты уфологи назвали космическими кораблями.

Зонд NASA Parker Solar Probe, облетая вокруг Солнца, сфотографировал инопланетные корабли
Космический аппарат Parker Solar Probe NASA за 12 дней сделал облет вокруг самой яркой звезды, при этом ему удалось сделать несколько фотографий ее поверхности. Расстояние между Солнцем и зондом составило 27,2 млн км. Ученые долгое время ломают голову, почему в короне Солнца температура превышает миллионы градусов, а в его атмосфере наблюдается не более 6 тыс. Однако с помощью нового аппарата они надеются найти ответ на этот вопрос.

Зонд NASA Parker Solar Probe, облетая вокруг Солнца, сфотографировал инопланетные корабли

Фотографии, которые сделала камера с теплозащитой, установленная на Parker Solar Probe, очень заинтересовали общественность. А в частности, на них обратили внимание уфологии и эксперты, специализирующиеся на сверхъестественном. Дело в том, что на них можно без труда разглядеть неизвестные объекты, имеющие идеально круглые формы и выглядящие одинаковыми. Также имеется изображение некой оболочки, а внутри нее присутствует черная точка. На снимке Меркурия тоже видны загадочные объекты, напоминающие спутники планеты, однако известно, первоая планета Солнечной системы лишена спутников. Поэтому коспирологи и уфологи уверены, что эти «черные точки» являются НЛО.

Зонд NASA Parker Solar Probe, облетая вокруг Солнца, сфотографировал инопланетные корабли
Сотрудники NASA объяснять объекты на снимках не спешат. Более того, они заявляют о возможных дефектах съемки в связи с неблагоприятными условиями.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Полина Гагарина стала членом Совета по культуре и
Стас Пьеха впервые рассказал о воспитании
Запрет подходить к Меган Маркл на The Fashion
Эксперт Лариса Вербицкая назвала три необычных
Зонд NASA Parker Solar Probe, облетая вокруг
Audi выпустила лимитированную «черную» серию А4
Настасья Самбурская рыдает горючими слезами, если
В Аризоне на секретном полигоне в пустыне
Максим Галкин остался в восторге после сериала
Эксперты обнародовали основные способы взлома
Дети Маргариты Тереховой объявили сбор средств на
В Швейцарии в ДТП попал автобус, в котором
«Холодная война» Павликовского получила
Экс-глава Tesla перешёл работать в корпорацию
Дмитрий Нагиев признался, что он с нетерпением
Владимир Соловьев раскритиковал частое
В Сети выложили снимки нового гиперкара от Bugatti
Мать Ксении Собчак сказала, что на "Доме-2" дочь
Ольга Бузова показала ролики с пьяной Алианой
Мама Рапунцелей госпитализирована в больницу
Эксперт рассказал владельцам автомобилей о
Алёна Рапунцель считает себя идеальной девушкой
Ольга Бузова теперь предпочитает деловой образ
Ксения Собчак рассказала о месте женщины в семье
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева впервые
Гоша Куценко: «У меня 10-летний конфликт с
Автолюбители подали групповой иск в суд против
Ученые: Черный рис снижает уровень холестерина и
Ольга Бузова в трусах в Instagram устроила
Экс-возлюбленная Жидкова Лилия Соловьева
Просмотреть все новости