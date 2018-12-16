Зонд NASA Parker Solar Probe, облетая вокруг Солнца, сфотографировал инопланетные корабли



Космический аппарат Parker Solar Probe NASA за 12 дней сделал облет вокруг самой яркой звезды, при этом ему удалось сделать несколько фотографий ее поверхности. Расстояние между Солнцем и зондом составило 27,2 млн км. Ученые долгое время ломают голову, почему в короне Солнца температура превышает миллионы градусов, а в его атмосфере наблюдается не более 6 тыс. Однако с помощью нового аппарата они надеются найти ответ на этот вопрос.



Космический аппарат Parker Solar Probe NASA за 12 дней сделал облет вокруг самой яркой звезды, при этом ему удалось сделать несколько фотографий ее поверхности. Расстояние между Солнцем и зондом составило 27,2 млн км. Ученые долгое время ломают голову, почему в короне Солнца температура превышает миллионы градусов, а в его атмосфере наблюдается не более 6 тыс. Однако с помощью нового аппарата они надеются найти ответ на этот вопрос.





Фотографии, которые сделала камера с теплозащитой, установленная на Parker Solar Probe, очень заинтересовали общественность. А в частности, на них обратили внимание уфологии и эксперты, специализирующиеся на сверхъестественном. Дело в том, что на них можно без труда разглядеть неизвестные объекты, имеющие идеально круглые формы и выглядящие одинаковыми. Также имеется изображение некой оболочки, а внутри нее присутствует черная точка. На снимке Меркурия тоже видны загадочные объекты, напоминающие спутники планеты, однако известно, первоая планета Солнечной системы лишена спутников. Поэтому коспирологи и уфологи уверены, что эти «черные точки» являются НЛО.Сотрудники NASA объяснять объекты на снимках не спешат. Более того, они заявляют о возможных дефектах съемки в связи с неблагоприятными условиями.