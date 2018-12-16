В Аризоне на секретном полигоне в пустыне испытали обновлённый Volkswagen Passat
Немецкий производитель автомобилей Volkswagen на собственном засекреченном полигоне испытал обновлённую модель Passat. Тесты проходили в песчано-каменистой пустыне Сонора – в той её части, которая расположена на территории американского штата Аризона.
Полигон представляет собой ограждённый со всех сторон разросшимися кустарниками 6-метровой высоты центр новейших технологий, где тестируется каждая автомодель Volkswagen. Площадь автодрома – 4 квадратных километра. Беспощадно палящее солнце пустыни и высокая температура воздуха тщательно проверяют на прочность каждую деталь тестируемой машины.
Побывавшие на полигоне корреспонденты сумели тайком сделать снимок обновлённого Volkswagen Passat во время испытания. Как и следовало ожидать, новинка была полностью сокрыта под камуфляжем.
Полигон представляет собой ограждённый со всех сторон разросшимися кустарниками 6-метровой высоты центр новейших технологий, где тестируется каждая автомодель Volkswagen. Площадь автодрома – 4 квадратных километра. Беспощадно палящее солнце пустыни и высокая температура воздуха тщательно проверяют на прочность каждую деталь тестируемой машины.
Побывавшие на полигоне корреспонденты сумели тайком сделать снимок обновлённого Volkswagen Passat во время испытания. Как и следовало ожидать, новинка была полностью сокрыта под камуфляжем.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:55