Дети Маргариты Тереховой объявили сбор средств на лечение у нее болезни Альцгеймера





На сегодняшний день Маргарите Борисовне Тереховой 76 лет, ее болезнь быстро прогрессирует, а для полноценного ухода нужны средства и сиделка. По словам молодых людей, их семья всегда жила достаточно скромно, а если и появлялась лишняя копейка, то всегда раздавалась близким или друзьям. Все, что осталось у главной героини фильма «Д'артаньян и три мушкетера» Миледи, так это скромная квартира. А вот на лечение денег почти нет. Также они рассказали, что чуть ли не последние деньги их знаменитая мать вложила в бюджет своего нового фильма. Однако он не смог окупиться, так как не вышел в прокат.Напомним, что Маргарита Терехова за всю свою актерскую карьеру сыграла более 50 ролей.