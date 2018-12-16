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Дети Маргариты Тереховой объявили сбор средств на лечение у нее болезни Альцгеймера

Дети известной советской актрисы Маргариты Тереховой Анна и Александр объявили о том, что собирают средства на лечение их больной матери. Легендарной артистке поставлен диагноз - болезнь Альцгеймера.


Дети Маргариты Тереховой объявили сбор средств на лечение у нее болезни Альцгеймера

На сегодняшний день Маргарите Борисовне Тереховой 76 лет, ее болезнь быстро прогрессирует, а для полноценного ухода нужны средства и сиделка. По словам молодых людей, их семья всегда жила достаточно скромно, а если и появлялась лишняя копейка, то всегда раздавалась близким или друзьям. Все, что осталось у главной героини фильма «Д'артаньян и три мушкетера» Миледи, так это скромная квартира. А вот на лечение денег почти нет. Также они рассказали, что чуть ли не последние деньги их знаменитая мать вложила в бюджет своего нового фильма. Однако он не смог окупиться, так как не вышел в прокат.

Дети Маргариты Тереховой объявили сбор средств на лечение у нее болезни Альцгеймера

Напомним, что Маргарита Терехова за всю свою актерскую карьеру сыграла более 50 ролей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:22

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