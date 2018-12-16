В Швейцарии в ДТП попал автобус, в котором находились 10 туристов из России





Автобус следовал по маршруту Генуя-Дюссельдорф. В салоне пассажирского транспортного средства находились сорок человек. Автобус по непонятным пока причинам занесло. Транспорт въехал в стену. Вследствие ДТП скончалась одна женщина. В настоящее время отсутствует пока информация, гражданкой какого государства она является. Также в салоне маршрутного автобуса было 10 российских туристов, путешествовавших самостоятельно, не прибегая к помощи туроператора. При этом три россиянина получили ряд разных травм средней тяжести. У прочих имеются незначительные ушибы, а также порезы.Представители российского посольства предложили туристам помощь. Но те отказались, отмечая, что в настоящее время в ней не нуждаются.