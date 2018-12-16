АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

«Холодная война» Павликовского получила европейский «Оскар»

На 31 церемонии Европейской академии в Севилье (Италия) известный польский кинорежиссер Павел Павликовский получил за свою картину «Холодная война» престижную награду, которую называют европейским «Оскаром». История киноленты основана на реальных событиях, о которых ему рассказывали родители.


«Холодная война» Павликовского получила европейский «Оскар»
Помимо «Оскара» «Холодная война» Павла Павликовского признана «лучшим европейским фильмом», главная героиня (актриса Иоанна Кулиг) названа «лучшей европейской актрисой», а сам режиссер получил звание лучшего сценариста и режиссера. В качестве саундрека к фильму была выбрана песня Исаака Дунаевского «Сердце, тебе не хочется покоя». Напомним, что «Холодная война» в рамках Каннского фестиваля получила «Серебряную пальмовую ветвь» в категории «лучшая режиссура».

«Холодная война» Павликовского получила европейский «Оскар»

Павел Павликовский посвятил свой черно-белый фильм «Холодная война» истории о своих родителях, которые рассказывали сыну о послевоенном времени в Польше.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин остался в восторге после сериала
Эксперты обнародовали основные способы взлома
Дети Маргариты Тереховой объявили сбор средств на
В Швейцарии в ДТП попал автобус, в котором
«Холодная война» Павликовского получила
Экс-глава Tesla перешёл работать в корпорацию
Дмитрий Нагиев признался, что он с нетерпением
Владимир Соловьев раскритиковал частое
В Сети выложили снимки нового гиперкара от Bugatti
Мать Ксении Собчак сказала, что на "Доме-2" дочь
Ольга Бузова показала ролики с пьяной Алианой
Мама Рапунцелей госпитализирована в больницу
Эксперт рассказал владельцам автомобилей о
Алёна Рапунцель считает себя идеальной девушкой
Ольга Бузова теперь предпочитает деловой образ
Ксения Собчак рассказала о месте женщины в семье
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева впервые
Гоша Куценко: «У меня 10-летний конфликт с
Автолюбители подали групповой иск в суд против
Ученые: Черный рис снижает уровень холестерина и
Ольга Бузова в трусах в Instagram устроила
Экс-возлюбленная Жидкова Лилия Соловьева
Huawei Mate 20 Pro занял первое место в рейтинге
Анна Семенович в Instagram рассказала о своем
Загадочный кратер на Google Earth может стать
Учёные: Вследствие глобального потепления земной
Мать Тимати Симона Юнусова в Instagram показала
Роза Сябитова призналась, что ей не «идет»
Ирина Горбачева побрилась налысо после развода с
Под Томском упал боевой вертолет Ми-8
Просмотреть все новости