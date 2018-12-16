«Холодная война» Павликовского получила европейский «Оскар»



Помимо «Оскара» «Холодная война» Павла Павликовского признана «лучшим европейским фильмом», главная героиня (актриса Иоанна Кулиг) названа «лучшей европейской актрисой», а сам режиссер получил звание лучшего сценариста и режиссера. В качестве саундрека к фильму была выбрана песня Исаака Дунаевского «Сердце, тебе не хочется покоя». Напомним, что «Холодная война» в рамках Каннского фестиваля получила «Серебряную пальмовую ветвь» в категории «лучшая режиссура».



Помимо «Оскара» «Холодная война» Павла Павликовского признана «лучшим европейским фильмом», главная героиня (актриса Иоанна Кулиг) названа «лучшей европейской актрисой», а сам режиссер получил звание лучшего сценариста и режиссера. В качестве саундрека к фильму была выбрана песня Исаака Дунаевского «Сердце, тебе не хочется покоя». Напомним, что «Холодная война» в рамках Каннского фестиваля получила «Серебряную пальмовую ветвь» в категории «лучшая режиссура».





Павел Павликовский посвятил свой черно-белый фильм «Холодная война» истории о своих родителях, которые рассказывали сыну о послевоенном времени в Польше.