АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Экс-глава Tesla перешёл работать в корпорацию Google

Некоторые сотрудники Tesla с позапрошлого года перешли работать в прочие компании, которые занимаются разработкой механизмов беспилотного вождения. На сегодняшний день экс-глава подразделения компании решил также перебраться в корпорацию Google.

Экс-глава Tesla перешёл работать в корпорацию Google


Речь идёт о Параге Ваише, который раньше осуществлял работу в стенах отдела Digital Product. Он решил покинуть компанию Илона Маска. Теперь специалист будет осуществлять свою деятельность в засекреченном подразделении корпорации Google. В настоящее время новая должность специалиста неизвестна. Ранее прочие эксперты перешли из компании Tesla в прочие компании. Речь идёт в частности о Google, а также Apple.

На сегодняшний день в фирме Илона Маска осуществляет работу Крис Эванс. Он ранее отвечал за цифровую безопасность в корпорации. Ещё работает Джейсон Випер, который занимал должность финансового директора фирмы Google, а также являлся её вице-президентом.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Максим Галкин остался в восторге после сериала
Эксперты обнародовали основные способы взлома
Дети Маргариты Тереховой объявили сбор средств на
В Швейцарии в ДТП попал автобус, в котором
«Холодная война» Павликовского получила
Экс-глава Tesla перешёл работать в корпорацию
Дмитрий Нагиев признался, что он с нетерпением
Владимир Соловьев раскритиковал частое
В Сети выложили снимки нового гиперкара от Bugatti
Мать Ксении Собчак сказала, что на "Доме-2" дочь
Ольга Бузова показала ролики с пьяной Алианой
Мама Рапунцелей госпитализирована в больницу
Эксперт рассказал владельцам автомобилей о
Алёна Рапунцель считает себя идеальной девушкой
Ольга Бузова теперь предпочитает деловой образ
Ксения Собчак рассказала о месте женщины в семье
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева впервые
Гоша Куценко: «У меня 10-летний конфликт с
Автолюбители подали групповой иск в суд против
Ученые: Черный рис снижает уровень холестерина и
Ольга Бузова в трусах в Instagram устроила
Экс-возлюбленная Жидкова Лилия Соловьева
Huawei Mate 20 Pro занял первое место в рейтинге
Анна Семенович в Instagram рассказала о своем
Загадочный кратер на Google Earth может стать
Учёные: Вследствие глобального потепления земной
Мать Тимати Симона Юнусова в Instagram показала
Роза Сябитова призналась, что ей не «идет»
Ирина Горбачева побрилась налысо после развода с
Под Томском упал боевой вертолет Ми-8
Просмотреть все новости