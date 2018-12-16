Экс-глава Tesla перешёл работать в корпорацию Google





Речь идёт о Параге Ваише, который раньше осуществлял работу в стенах отдела Digital Product. Он решил покинуть компанию Илона Маска. Теперь специалист будет осуществлять свою деятельность в засекреченном подразделении корпорации Google. В настоящее время новая должность специалиста неизвестна. Ранее прочие эксперты перешли из компании Tesla в прочие компании. Речь идёт в частности о Google, а также Apple.На сегодняшний день в фирме Илона Маска осуществляет работу Крис Эванс. Он ранее отвечал за цифровую безопасность в корпорации. Ещё работает Джейсон Випер, который занимал должность финансового директора фирмы Google, а также являлся её вице-президентом.