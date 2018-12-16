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Дмитрий Нагиев признался, что он с нетерпением ждет своих постов в Instagram

Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в своем блоге Instagram в шуточной форме признался своим подписчикам, что всегда с нетерпением ждет новых постов. Многочисленные поклонники оценили юмор кумира.

Дмитрий Нагиев признался, что он с нетерпением ждет своих постов в Instagram

Дмитрий Нагиев не та давно поделился с пользователями очередным видеороликом, на этот раз, артист прогуливался по одной из улиц Нью-Йорка в сопровождении композиции известной группы «Мираж». Свой пост Нагиев подписал так: «Всегда с нетерпением жду свои новые посты».

Читатели блога «физрука» оценили на высоком уровне неугасаемый юмор своего кумира и попросили его не останавливаться, а шутить так чаще. Напомним, что практически каждая публикация Дмитрия Нагиева набирает более 1 млн просмотров.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:39

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