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В Сети выложили снимки нового гиперкара от Bugatti

В интернете выложили фото нового гиперкара от Bugatti, который является ещё безумней версии Divo. В рамках женевского автосалона корпорация представит новую супер версию Bugatti Chyron.

В Сети выложили снимки нового гиперкара от Bugatti


Проектировщиком HAO HU была создана очередная виртуальная Bugatti TYPE 100. Конструкцию выполнили, как и в случае с Bugatti Chyron. Шасси осталось по аналогии Chyron. А вот корпус сделали полностью оригинальным. Непосредственно в форме капота улавливается схожесть с Chyron. Его выполнили в виде подковы, сохраняя брендовый почерк версий Bugatti. Решетки радиатора являются также идентичными. Вместе с этим задняя часть прототипа имеет отличия. Стоит отметить бампер, имеющий встроенный передатчик интернет соединения. Авто наделили измененными спойлерами больших воздухозаборников, дневными фарами, имеющими форму буквы «B».

В авто задние фонари находятся по одну плоскостную панель. Транспортное средство визуально отличается своей футуристичностью.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:11

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