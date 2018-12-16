В Сети выложили снимки нового гиперкара от Bugatti





Проектировщиком HAO HU была создана очередная виртуальная Bugatti TYPE 100. Конструкцию выполнили, как и в случае с Bugatti Chyron. Шасси осталось по аналогии Chyron. А вот корпус сделали полностью оригинальным. Непосредственно в форме капота улавливается схожесть с Chyron. Его выполнили в виде подковы, сохраняя брендовый почерк версий Bugatti. Решетки радиатора являются также идентичными. Вместе с этим задняя часть прототипа имеет отличия. Стоит отметить бампер, имеющий встроенный передатчик интернет соединения. Авто наделили измененными спойлерами больших воздухозаборников, дневными фарами, имеющими форму буквы «B».В авто задние фонари находятся по одну плоскостную панель. Транспортное средство визуально отличается своей футуристичностью.