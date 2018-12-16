В Сети выложили снимки нового гиперкара от Bugatti
В интернете выложили фото нового гиперкара от Bugatti, который является ещё безумней версии Divo. В рамках женевского автосалона корпорация представит новую супер версию Bugatti Chyron.
Проектировщиком HAO HU была создана очередная виртуальная Bugatti TYPE 100. Конструкцию выполнили, как и в случае с Bugatti Chyron. Шасси осталось по аналогии Chyron. А вот корпус сделали полностью оригинальным. Непосредственно в форме капота улавливается схожесть с Chyron. Его выполнили в виде подковы, сохраняя брендовый почерк версий Bugatti. Решетки радиатора являются также идентичными. Вместе с этим задняя часть прототипа имеет отличия. Стоит отметить бампер, имеющий встроенный передатчик интернет соединения. Авто наделили измененными спойлерами больших воздухозаборников, дневными фарами, имеющими форму буквы «B».
В авто задние фонари находятся по одну плоскостную панель. Транспортное средство визуально отличается своей футуристичностью.
Проектировщиком HAO HU была создана очередная виртуальная Bugatti TYPE 100. Конструкцию выполнили, как и в случае с Bugatti Chyron. Шасси осталось по аналогии Chyron. А вот корпус сделали полностью оригинальным. Непосредственно в форме капота улавливается схожесть с Chyron. Его выполнили в виде подковы, сохраняя брендовый почерк версий Bugatti. Решетки радиатора являются также идентичными. Вместе с этим задняя часть прототипа имеет отличия. Стоит отметить бампер, имеющий встроенный передатчик интернет соединения. Авто наделили измененными спойлерами больших воздухозаборников, дневными фарами, имеющими форму буквы «B».
В авто задние фонари находятся по одну плоскостную панель. Транспортное средство визуально отличается своей футуристичностью.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:11