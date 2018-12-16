Мать Ксении Собчак сказала, что на "Доме-2" дочь зарабатывала деньги





После того, как Ксения Собчак сообщила новость о том, что баллотируется в президенты, девушка пришлось столкнуться с осуждениями со стороны не только подписчиков, но и некоторых звёзд.Также пострадала и её мама, ведь читать нелицеприятные слова в адрес любимой дочери ей больнее вдвойне.Девушке сразу припомнили не только её скандальное прошлое, но и участие в шоу "Дом-2", посчитав, что ей нужно руководить только там.Мама девушки решила дать интервью и рассказать всю правду о своей дочери. Она сказала, что Ксения понимала, что отец ей не оставит никогда свой бизнес и не принесет её миллион долларов на блюдечке с голубой каёмочкой. Поэтому девушке пришлось искать свой пусть самостоятельно. Более того мать Ксении совершенно не понимает, почему все так негативно настроены, ведь это всего лишь шоу и она была там исключительно в качестве ведущей. Возможно, это и было начало её ораторского пути.Также женщина сказала, что точно знает - дочери придётся не просто. Ведь Ксения Собчак - женщина, да ещё и со своими либеральными убеждениями, которые многие не поддерживают.