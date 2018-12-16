Мама Рапунцелей госпитализирована в больницу





Напомним, что Татьяне Владимировне пришлось драться в масле с участницей "Дома-2" Ириной Пинчук, вместе своей беременной дочери.После неудачного захвата, женщина почувствовала боль, но значения этому не придала. Через неделю семья была шокирована известием о том, что Татьяну Владимировну увезли в больницу с подозрением на перелом. Ведь до этого времени никаких жалоб не было..Младшая дочь уже проведала свою маму, а вот до Ольги и её мужа Дмитрия дозвониться не удалось. Участники "Дома-2" Иосиф Оганесян и Алиана Устиненко подтвердили, что был момент, когда Татьяна Владимировна могла получить травму, но кого винить - они не знают.В любом случае - это отличная тема для следующего шоу, ведь бабушка Василисы просила свою старшую дочь Ольгу выступит вместо Алёны.На просьбу мамы девушка ответила отказом, ведь она теперь мать и позориться не собирается.