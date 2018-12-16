АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Владимир Соловьев раскритиковал частое присутствие Прохора Шаляпина и экс-супруги Джигарханяна в шоу Андрея Малахова

Известный теле и радио ведущий Владимир Соловьев на волнах радио эфира «Вести ФМ» в своем шоу «Полный контакт» высказал мнение об украинской пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской и о певце Прохоре Шаляпине. Его возмущает частое присутствие пары в эфире телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.
Владимир Соловьев раскритиковал частое присутствие Прохора Шаляпина и экс-супруги Джигарханяна в шоу Андрея Малахова
По мнению Владимира Соловьева, Виталину Цымбалюк-Романовскую и Прохора Шаляпина пытаются «пиарить», а настоящие герои РФ остаются за кадром. Каждый раз, включая телевизор, он видит эту пару. «Кто эти люди? Почему я должен знать о существовании этих людей?» - заявил Соловьев. Также он назвал Шаляпина «чудовищем из Волгограда», который постоянно женится, и что самое интересное, возраст будущих жен его совершенно не смущает. Он считает, что молодой человек мало чего из себя может представлять.
Владимир Соловьев раскритиковал частое присутствие Прохора Шаляпина и экс-супруги Джигарханяна в шоу Андрея Малахова

Прохор Шаляпин решил не отвечать на критику конфликтом, а лишь отметил, что достаточного многого до этого дня о себе и о своей подруге Виталине Цымбалюк-Романовской не знал. И признался, что подобные отзывы ему льстят. Он заявил, что главным судьей нужно считать только народ, а в частности бабушек. По словам Шаляпина, на его выступление, посвященное открытию московского района Бирюлево, пришли почти семьсот бабушек, которые его очень любят.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты обнародовали основные способы взлома
Дети Маргариты Тереховой объявили сбор средств на
В Швейцарии в ДТП попал автобус, в котором
«Холодная война» Павликовского получила
Экс-глава Tesla перешёл работать в корпорацию
Дмитрий Нагиев признался, что он с нетерпением
Владимир Соловьев раскритиковал частое
В Сети выложили снимки нового гиперкара от Bugatti
Мать Ксении Собчак сказала, что на "Доме-2" дочь
Ольга Бузова показала ролики с пьяной Алианой
Мама Рапунцелей госпитализирована в больницу
Эксперт рассказал владельцам автомобилей о
Алёна Рапунцель считает себя идеальной девушкой
Ольга Бузова теперь предпочитает деловой образ
Ксения Собчак рассказала о месте женщины в семье
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева впервые
Гоша Куценко: «У меня 10-летний конфликт с
Автолюбители подали групповой иск в суд против
Ученые: Черный рис снижает уровень холестерина и
Ольга Бузова в трусах в Instagram устроила
Экс-возлюбленная Жидкова Лилия Соловьева
Huawei Mate 20 Pro занял первое место в рейтинге
Анна Семенович в Instagram рассказала о своем
Загадочный кратер на Google Earth может стать
Учёные: Вследствие глобального потепления земной
Мать Тимати Симона Юнусова в Instagram показала
Роза Сябитова призналась, что ей не «идет»
Ирина Горбачева побрилась налысо после развода с
Под Томском упал боевой вертолет Ми-8
iPhone 11 может оснащаться дополнительной
Просмотреть все новости