Владимир Соловьев раскритиковал частое присутствие Прохора Шаляпина и экс-супруги Джигарханяна в шоу Андрея Малахова



По мнению Владимира Соловьева, Виталину Цымбалюк-Романовскую и Прохора Шаляпина пытаются «пиарить», а настоящие герои РФ остаются за кадром. Каждый раз, включая телевизор, он видит эту пару. «Кто эти люди? Почему я должен знать о существовании этих людей?» - заявил Соловьев. Также он назвал Шаляпина «чудовищем из Волгограда», который постоянно женится, и что самое интересное, возраст будущих жен его совершенно не смущает. Он считает, что молодой человек мало чего из себя может представлять.

По мнению Владимира Соловьева, Виталину Цымбалюк-Романовскую и Прохора Шаляпина пытаются «пиарить», а настоящие герои РФ остаются за кадром. Каждый раз, включая телевизор, он видит эту пару. «Кто эти люди? Почему я должен знать о существовании этих людей?» - заявил Соловьев. Также он назвал Шаляпина «чудовищем из Волгограда», который постоянно женится, и что самое интересное, возраст будущих жен его совершенно не смущает. Он считает, что молодой человек мало чего из себя может представлять.





Прохор Шаляпин решил не отвечать на критику конфликтом, а лишь отметил, что достаточного многого до этого дня о себе и о своей подруге Виталине Цымбалюк-Романовской не знал. И признался, что подобные отзывы ему льстят. Он заявил, что главным судьей нужно считать только народ, а в частности бабушек. По словам Шаляпина, на его выступление, посвященное открытию московского района Бирюлево, пришли почти семьсот бабушек, которые его очень любят.