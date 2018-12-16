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Алёна Рапунцель считает себя идеальной девушкой для Арсена

Алёна Рапунцель, за время прибывания на проекте "Дом-2" успела построить отношения с Ильёй Яббаровым и забеременеть от него.

Но семьи у пары не сложилось и они приняли решение, что воспитывать ребёнка вместе не будут.

Алёна Рапунцель считает себя идеальной девушкой для Арсена

Илья уже успел закрутить новый роман, но вот беременная Алёна в настоящее время в ожидании малыша и отношения строить пока что ни с кем не собирается. Но участница "Дома-2" говорит о том, что искренне верит, что после того, как на свет появится её ребенок, она найдёт и достойного мужчину.

Совсем недавно, симпатию к девушке проявил Арсен Одзелашвили. Он старается помогать Алёне, быть рядом и в тоже время не навязываться.

Алёна Рапунцель считает себя идеальной девушкой для Арсена

Парень дарит цветы девушке и хорошо общается её мамой, но сама Рапунцель-младшая сомневается в намерениях Арсена.

Одзелашвили говорит, что Алёна - это идеал девушки, но в тоже время распыляется на остальных участниц. Напомним, что совсем недавно, на проекте всплыли подробности прошлой жизни Арсена, по слухам, у парня за проектом растёт сын, от которого он отказался.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:41

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