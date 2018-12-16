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Ольга Бузова показала ролики с пьяной Алианой

Алиана Устиненко пришла на "Дом-2" совсем юной девушкой.

Более того, как всем известно, отец Алианы - армянин, то есть она всегда росла в строгости и об отношениях с мужчинами ничего не знала.

Ольга Бузова показала ролики с пьяной Алианой

Телепроект стал для Устиненко, как глоток свежего воздуха. В стенах шоу Алиана начала совершенно другую, взрослую жизнь. После смерти мамы и развода с Александром Гобозовым, девушке пришлось повзрослеть и сменить разгульную жизнь, на более взрослую и осмысленную, но прошлые ошибки Алианы никто не забыл.

Накануне, в шоу "Бородина против Бузовой" номинанткой на выбывание из проекта стала Алиана Устиненко. Ольга Бузова включила видеоролик с участием девушки.

Ольга Бузова показала ролики с пьяной Алианой

Там, участница "Дома-2" была в алкогольном опьянении, танцевала развратные танцы и приставала к мужчинам. Конечно, не совсем приятное зрелище, ведь Алиана теперь уже мама, да и возвращаться к прошлому образу жизни не собирается.

Сама Алиана отреагировала спокойно, сказав, что не стесняется этого. Но вот поклонники девушки, буквально возненавидели ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову, сказав, что это как минимум неприлично, выставлять в таком свете молодую маму. Также они припомнили прошлую жизнь самой Ольги, когда она была точно в такой же роли - участницы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:52

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