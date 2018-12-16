Эксперт рассказал владельцам автомобилей о способах защиты LADA Vesta от угона





Для его разблокировки, нужно воспользоваться специальным магнитом. Специалист советует автовладельцам LADA Vesta произвести замену центрального замка на противоугонную версию Гарант Бастион 3010. Если использовать такой аксессуар, угон автомобиля становится почти невозможным. Этому способствует специальный ключ Abloy Protec, который не позволяет осуществить разблокировку вала. В данном случае даже неодимовый специальный магнит не справится со взломом защиты, потому что угонщикам не получится отжать ригель.В свою очередь стандартный замок версии LADA Vesta для таких магнитов является довольно легкой добычей. Между тем защитный особый механизм имеет покрытие из магнитящего металла, который усложняет перемещение по замку магнита. При этом ригель - фиксирующий. Его нельзя утопить даже в случае сильного нажатия на него.