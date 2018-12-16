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Ксения Собчак рассказала о месте женщины в семье

Ксения Собчак в своём Instagram снова подняла волнующую её тему - равноправие полов.

Напомним, что знаменитая телеведущая "Дома-2", политический деятель Ксения Собчак около двух лет назад вышла замуж за актёра Максима Виторгана.

Ксения Собчак рассказала о месте женщины в семье

Сказать о том, что в паре царит гармония - нельзя. Не раз девушку замечали со следами от синяков на теле, да и сама Ксения не отрицает того факта, что её муж отличается достаточно вспыльчивым характером.

Несмотря на это, Собчак совершенно не согласна с устаревшим понятием "Бьёт - значит любит". По её мнению, место женщины в семье ни на кухне и не у ног своего мужчины. Любая женщина должна быть самодостаточной, целеустремлённое и главное - независимой.

В своём послании Ксения попросила девушек не выходить замуж исключительно за богатых, не становиться женой в надежде быть обеспеченной мужем, иначе ничего хорошего из этого не выйдет. Телеведущая заявила, что начинать нужно исключительно с себя. Для начала нужно понять чего от жизни хочется, найти работу, хобби и стать независимой.

В комментариях подписчицы бывшей ведущей "Дома-2" написали слова благодарности за такую позицию женщине, также поддержали её и разделили мнение. Но нашлись и те, кто сказал, что женщина должна быть частью мужчины, ведь как правило, жена - шея, а муж - голова.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:30

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