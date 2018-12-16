АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Автолюбители подали групповой иск в суд против корейских брендов KIA и Hyundai

Несколько автолюбителей подали в суд групповой иск против корейских брендов KIA ,а также Hyundai. Судебные разбирательства были возбуждены вследствие возгорания силовых агрегатов у авто этих компаний.

Автолюбители подали групповой иск в суд против корейских брендов KIA и Hyundai


Пожар в транспортном средстве вызван отсутствием смазки. Дело в том, что масло не могло попасть к движущимся моторным компонентам, изнашивая в данном случае детали. В итоге это привело к прекращению работы силового агрегата, утечки жидкости, а также возгоранию. Из искового заявления следует, что всего отправили 350 жалоб, которые свидетельствуют о самовозгорании двигателей, которыми оснащаются авто Hyundai, а также KIA.

Стоит отметить, что проблемными моторами могут комплектоваться версии KIA Optima/Sportage, Hyundai Sonata 2011-2018 года выпуска, KIA Soul/Sorento 2012-2019 года выпуска, Hyundai Santa Fe Sport/Santa Fe 2013-2019 модельного года. Транспортное средство имеет под капотом 2,0-литровый и 2,4-литровые бензиновые силовые установки Theta II.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать Ксении Собчак сказала, что на "Доме-2" дочь
Ольга Бузова показала ролики с пьяной Алианой
Мама Рапунцелей госпитализирована в больницу
Эксперт рассказал владельцам автомобилей о
Алёна Рапунцель считает себя идеальной девушкой
Ольга Бузова теперь предпочитает деловой образ
Ксения Собчак рассказала о месте женщины в семье
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева впервые
Гоша Куценко: «У меня 10-летний конфликт с
Автолюбители подали групповой иск в суд против
Ученые: Черный рис снижает уровень холестерина и
Ольга Бузова в трусах в Instagram устроила
Экс-возлюбленная Жидкова Лилия Соловьева
Huawei Mate 20 Pro занял первое место в рейтинге
Анна Семенович в Instagram рассказала о своем
Загадочный кратер на Google Earth может стать
Учёные: Вследствие глобального потепления земной
Мать Тимати Симона Юнусова в Instagram показала
Роза Сябитова призналась, что ей не «идет»
Ирина Горбачева побрилась налысо после развода с
Под Томском упал боевой вертолет Ми-8
iPhone 11 может оснащаться дополнительной
Екатерина Андреева во время посещения Большого
Виктория Боня в Instagram выложила обнаженное фото
Дочь Леонида Быкова в интервью рассказала о
Небольшая наклейка «Stixfresh» продлевает срок
Певица Варвара считает женский бокс красивым
Жители Норвегии запечатлели на камеру затмившую
Специалисты составили рейтинг дешевых авто для
Ученые рассказали о пользе веры в Бога
Просмотреть все новости