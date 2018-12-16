Автолюбители подали групповой иск в суд против корейских брендов KIA и Hyundai





Пожар в транспортном средстве вызван отсутствием смазки. Дело в том, что масло не могло попасть к движущимся моторным компонентам, изнашивая в данном случае детали. В итоге это привело к прекращению работы силового агрегата, утечки жидкости, а также возгоранию. Из искового заявления следует, что всего отправили 350 жалоб, которые свидетельствуют о самовозгорании двигателей, которыми оснащаются авто Hyundai, а также KIA.Стоит отметить, что проблемными моторами могут комплектоваться версии KIA Optima/Sportage, Hyundai Sonata 2011-2018 года выпуска, KIA Soul/Sorento 2012-2019 года выпуска, Hyundai Santa Fe Sport/Santa Fe 2013-2019 модельного года. Транспортное средство имеет под капотом 2,0-литровый и 2,4-литровые бензиновые силовые установки Theta II.