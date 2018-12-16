Ученые: Черный рис снижает уровень холестерина и помогает бороться с ожирением





Специалисты провели опыты с участием грызунов, заметив, что данный продукт не дает возможности жирам скапливаться в печени. Кроме того, в нем есть большое количество клетчатки и других важных веществ, но при этом показатели гликемичсекого индекса - 42,3.Ученые не советуют лицам, желающим сбросить лишний вес, употреблять блюда с белым рисом из-за его калорийности. Кроме того, продукт может вызвать гипертонию и метаболический синдром, а также запрещен пациентам, имеющим диабет второго типа.