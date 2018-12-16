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Ученые: Черный рис снижает уровень холестерина и помогает бороться с ожирением

Ученые проанализировали влияние различных сортов риса на организм человека, после чего сделали новое открытие. Они выяснили, что черный рис кроме снижения уровня холестерина помогает людям бороться с ожирением.
Ученые: Черный рис снижает уровень холестерина и помогает бороться с ожирением

Специалисты провели опыты с участием грызунов, заметив, что данный продукт не дает возможности жирам скапливаться в печени. Кроме того, в нем есть большое количество клетчатки и других важных веществ, но при этом показатели гликемичсекого индекса - 42,3.

Ученые не советуют лицам, желающим сбросить лишний вес, употреблять блюда с белым рисом из-за его калорийности. Кроме того, продукт может вызвать гипертонию и метаболический синдром, а также запрещен пациентам, имеющим диабет второго типа.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:48

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