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Ольга Бузова в трусах в Instagram устроила фотосессию

Надо отметить, что до своего замужества и развода Ольга Бузова не выкладывала столько откровенных фотографий, сколько выкладывает сейчас.

Очень часто знаменитость можно видеть позирующей в различных купальниках, нижнем белье, а то и без оного.

Ольга Бузова в трусах в Instagram устроила фотосессию

Ну, а теперь поющая ведущая снялась в новогодней фотосессии в своём микроблоге.

Звезда для праздничных снимков предстает в «жарком» образе – трусиках и свитере. Позади девушки из Дома-2 красивая ярконаряженная елка.

Но нельзя сказать, что поклонники оценили такую фотосессию. Многие считают, что рождественские фотографии должны быть как-то поприличнее, ведь эти праздники должны проходить в целомудренной и семейной атмосфере.

Ольга Бузова в трусах в Instagram устроила фотосессию

Фолловеры уже заявили, что это развратно и цинично. Правда, настоящие фанаты звезды отметили стройность девушки и пожелали ей счастья в Новом году.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:30

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