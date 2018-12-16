Ольга Бузова в трусах в Instagram устроила фотосессию





Очень часто знаменитость можно видеть позирующей в различных купальниках, нижнем белье, а то и без оного.Ну, а теперь поющая ведущая снялась в новогодней фотосессии в своём микроблоге.Звезда для праздничных снимков предстает в «жарком» образе – трусиках и свитере. Позади девушки из Дома-2 красивая ярконаряженная елка.Но нельзя сказать, что поклонники оценили такую фотосессию. Многие считают, что рождественские фотографии должны быть как-то поприличнее, ведь эти праздники должны проходить в целомудренной и семейной атмосфере.Фолловеры уже заявили, что это развратно и цинично. Правда, настоящие фанаты звезды отметили стройность девушки и пожелали ей счастья в Новом году.