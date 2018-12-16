АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Экс-возлюбленная Жидкова Лилия Соловьева собирается лишить наследника отцовской фамилии

Журналисты узнали, что экс-возлюбленная Ивана Жидкова собирается лишить наследника отцовской фамилии. Лилия Соловьева подчеркнула, что не желает мстить своему избраннику и делает это для блага ребенка.
Экс-возлюбленная Жидкова Лилия Соловьева собирается лишить наследника отцовской фамилии

Актер больше не является частью семьи матери его сына, а также это позволит повысить уровень комфорта Степана. У него уже есть заграничный паспорт, но в будущем мальчику будет сложно доказывать родственную связь со звездным отцом, если в этом будет необходимость.
Экс-возлюбленная Жидкова Лилия Соловьева собирается лишить наследника отцовской фамилии

Также смена фамилии не связана с негативными чувствами пары после расставания. По словам Лилии Соловьевой, Жидков согласен с ее решением, но также не собирается отказываться от своего наследника независимо от обстоятельств.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мать Ксении Собчак сказала, что на "Доме-2" дочь
Ольга Бузова показала ролики с пьяной Алианой
Мама Рапунцелей госпитализирована в больницу
Эксперт рассказал владельцам автомобилей о
Алёна Рапунцель считает себя идеальной девушкой
Ольга Бузова теперь предпочитает деловой образ
Ксения Собчак рассказала о месте женщины в семье
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева впервые
Гоша Куценко: «У меня 10-летний конфликт с
Автолюбители подали групповой иск в суд против
Ученые: Черный рис снижает уровень холестерина и
Ольга Бузова в трусах в Instagram устроила
Экс-возлюбленная Жидкова Лилия Соловьева
Huawei Mate 20 Pro занял первое место в рейтинге
Анна Семенович в Instagram рассказала о своем
Загадочный кратер на Google Earth может стать
Учёные: Вследствие глобального потепления земной
Мать Тимати Симона Юнусова в Instagram показала
Роза Сябитова призналась, что ей не «идет»
Ирина Горбачева побрилась налысо после развода с
Под Томском упал боевой вертолет Ми-8
iPhone 11 может оснащаться дополнительной
Екатерина Андреева во время посещения Большого
Виктория Боня в Instagram выложила обнаженное фото
Дочь Леонида Быкова в интервью рассказала о
Небольшая наклейка «Stixfresh» продлевает срок
Певица Варвара считает женский бокс красивым
Жители Норвегии запечатлели на камеру затмившую
Специалисты составили рейтинг дешевых авто для
Ученые рассказали о пользе веры в Бога
Просмотреть все новости