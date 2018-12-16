Экс-возлюбленная Жидкова Лилия Соловьева собирается лишить наследника отцовской фамилии





Актер больше не является частью семьи матери его сына, а также это позволит повысить уровень комфорта Степана. У него уже есть заграничный паспорт, но в будущем мальчику будет сложно доказывать родственную связь со звездным отцом, если в этом будет необходимость.Также смена фамилии не связана с негативными чувствами пары после расставания. По словам Лилии Соловьевой, Жидков согласен с ее решением, но также не собирается отказываться от своего наследника независимо от обстоятельств.