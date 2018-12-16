Huawei Mate 20 Pro занял первое место в рейтинге во время теста на предельную мощность





Модель оснащается тройной задней камерой, безрамочным дизайном, быстрым процессором Kirin. Смартфон тестировали, сравнивая с такими модификациями как: Note 9, OnePlus 6T, iPhone XS Max, Galaxy S9 +; Pixel 3XL. Специалисты сделали вывод, что устройство является самым выносливым в отношении предельной мощности. Для правильности и справедливости теста яркость экрана моделей они настроили одинаково, закрыли все приложения, извлекли SIM-карты. Потом их проверили с помощью игр и видео, определяя, насколько долго устройства смогут функционировать перед полной разрядкой батареи.Хотя Galaxy S9 + считали лучшим устройством по автономности, аккумуляторная батарея модели смогла продержаться 6ч 34м. Устройство отключилось первым. За ним следует Pixel 3XL (7ч 20м). Далее в рейтинге расположились OnePlus 6T, а также iPhone XS. Время их работы составило 7ч 36м.