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Учёные: Вследствие глобального потепления земной климат вернется на 3 000 000 лет назад

Западные исследователи заявили, что вследствие глобального потепления существующий земной климат вернется на 3 000 000 лет назад. Сотрудники из Университета Висконсин-Мэдисон смогли сделать прогноз по поводу влияния приближающегося глобального потепления.

Учёные: Вследствие глобального потепления земной климат вернется на 3 000 000 лет назад


Они считают, что через десять лет в климате Земли могут произойти необратимые перемены. При этом она возвратиться в период среднего плиоцена. Это уже происходило с Голубой планетой около 3 000 000 лет назад. Согласно предположениям учёных деятелей, средняя имеющаяся температура на Земле будет увеличена на два градуса. На полюсах произойдёт глобальное таяние ледников. При этом некоторые участки затопит водой. Также учёными не исключается увеличение природных различных катастроф, а также уровня осадков. Это будет самым благоприятным сценарием в случае большого сдерживания людьми выбросов опасного углекислого газа.

В ином случае климат нашей планеты вернётся на 50 000 000 лет назад. При этом жизнь не закончится на планете, однако неизвестно, смогут ли потомки приспособиться к данным изменениям. Согласно предположениям, это должно произойти примерно к 2150 году.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:48

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