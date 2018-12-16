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Мать Тимати Симона Юнусова в Instagram показала первый вальс внучки Алисы с партнером

Мать знаменитого российского рэп-исполнителя Тимати в своем блоге Instagram показала видеоролик, где ее внучка Алиса танцует новогодний вальс с надежным партнером. Поклонники оценили старания ребенка и хорошее воспитание бабушки.

Мать Тимати Симона Юнусова в Instagram показала первый вальс внучки Алисы с партнером

Симона Юнусова зарегистрировалась в социальной сети Instagram только для того, чтобы делиться с публикой успехами своей внучки Алисы и приемами в ее воспитании. Не так давно в ее аккаунте появился видеоролик, где девочка танцует вальс с партнером старше ее. Молодой человек крепко держал партнершу за руки и не давал ей «спуску». За это мама знаменитого певца поблагодарила его в комментариях к видео. «Мало того, этот молодой человек настолько серьёзен, что не обращал никакого внимания на кокетство Алисы и призывные взгляды - похулиганить! Кирилл, ты кремень!!!» - подытожила Юнусова.

Читатели блога знаменитой бабушки остались довольны увиденным сюжетом и пришли в восторг от способностей Алисы. За короткий отрезок времени ролик набрал 120000 просмотров.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:39

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