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Роза Сябитова призналась, что ей не «идет» замужество

Знаменитая российская сваха и соведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова в своем блоге Instagram показала снимок «до/после» своего замужества. И спросила у поклонников, почему ей не удается сохранять свежесть и красоту в браке.

Роза Сябитова призналась, что ей не «идет» замужество

Роза Сябитова показала своим подписчикам в Instagram фотографию, где можно увидеть двух разных женщин, однако, это сама теледива, но только «до» и «после» второго замужества. Звезда считает, что к такой внешности ее привел именно брак. Свой пост она описала так: «Кому-то замужество идет, а мне, похоже, нет. Я, до последнего замужества, и во время него. Разница ужасающая. Как вы думаете, в чем причина?».

Читатели блога Сябитовой не смогли прийти к общему мнению по этому поводу и на вопрос так и не ответили. Но все же, большинство считает, что на сегодняшний день знаменитая сваха выглядит замечательно и намного лучше, чем раньше.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:25

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