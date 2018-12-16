Роза Сябитова призналась, что ей не «идет» замужество

Роза Сябитова показала своим подписчикам в Instagram фотографию, где можно увидеть двух разных женщин, однако, это сама теледива, но только «до» и «после» второго замужества. Звезда считает, что к такой внешности ее привел именно брак. Свой пост она описала так: «Кому-то замужество идет, а мне, похоже, нет. Я, до последнего замужества, и во время него. Разница ужасающая. Как вы думаете, в чем причина?».Читатели блога Сябитовой не смогли прийти к общему мнению по этому поводу и на вопрос так и не ответили. Но все же, большинство считает, что на сегодняшний день знаменитая сваха выглядит замечательно и намного лучше, чем раньше.