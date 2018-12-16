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Ирина Горбачева побрилась налысо после развода с Григорием Калининым

Поклонники Ирины Горбачевой были немного удивлены, заметив новое фото в Instagram. Актриса призналась, что побрилась налысо после развода с Григорием Калининым, решив опять провести эксперименты над своим внешним видом.
Ирина Горбачева побрилась налысо после развода с Григорием Калининым

В новом ролике она шутливо отметила, что теперь может не получить новую роль из-за таких кардинальных перемен, после чего призвала подписчиков не бояться выглядеть смешно. Ирина Горбачева всегда считала иронию самым сильным оружием женщины, а восхищенные фанаты сразу стали писать позитивные комментарии.

Они назвали артистку умницей и красавицей в любом виде, после чего упомянули о дредах, которые сделала звезда перед своей поездкой в Японию. Тогда она тоже радовала пользователей Сети интересными сюжетами, а сейчас решила следовать традиции и изменить прическу перед новогодними праздниками.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:12

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