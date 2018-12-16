Ирина Горбачева побрилась налысо после развода с Григорием Калининым

В новом ролике она шутливо отметила, что теперь может не получить новую роль из-за таких кардинальных перемен, после чего призвала подписчиков не бояться выглядеть смешно. Ирина Горбачева всегда считала иронию самым сильным оружием женщины, а восхищенные фанаты сразу стали писать позитивные комментарии.Они назвали артистку умницей и красавицей в любом виде, после чего упомянули о дредах, которые сделала звезда перед своей поездкой в Японию. Тогда она тоже радовала пользователей Сети интересными сюжетами, а сейчас решила следовать традиции и изменить прическу перед новогодними праздниками.