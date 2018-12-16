iPhone 11 может оснащаться дополнительной сенсорной панелью на дисплее





IPhone 11 получат боковые дисплеи. Они отображают ряд значков для быстрого доступа. Согласно предположениям, они являются довольно чувствительными к прикосновениям. Новинка может получить дополнительную сенсорную панель, расположенную на дисплее устройства. Она обеспечивает запуск камеры, а также Wi-Fi за счёт одного касания. Пользователю предоставляется возможность одновременного получения доступа к прочим элементам, которые позволяют управлять камерой. Фото в данном случае имеют более высокое качество. Примечательным является то, что этот патент в данном случае не ограничивается версией IPhone 11. Есть вероятность что он будет распространяться на прочие устройства.По мнению экспертов, дополнительную сенсорную панель установят на iPad, MacBook Pro, MacBook. Согласно ожиданиям, панель будет работать непосредственно через усиленный слой специального стекла, расположенного на боковых гранях. «Яблочники» обещают вскоре презентовать небьющиеся специальные экраны, имеющие гидроизоляцию. В данном случае для новых устройств от Apple не понадобятся чехлы. Презентация IPhone 11 может состояться уже в сентябре следующего года.