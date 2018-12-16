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Екатерина Андреева во время посещения Большого театра выбрала наряд не по дресс-коду

Знаменитая телеведущая Первого канала Екатерина Андреева вместе со своей подругой Светланой Королевской посетила оперу «Путешествие в Реймс» в Большом театре. В своем блоге Instagram она поделилась снимком, где можно увидеть на ней наряд, который не отвечает дресс-коду.
Екатерина Андреева во время посещения Большого театра выбрала наряд не по дресс-коду

Екатерина Андреева выбрала для похода в Большой театр открытые летние босоножки, на которых были белые банты в форме бабочек. В качестве альтернативы строгому вечернему платью она надела белую блузку свободного кроя и черные зауженные брюки. Под постом теледива поделилась со своими подписчиками впечатлениями об увиденном: «Постановка очень красивая, и сценография, и костюмы, и веселые интриги – шик-блеск-красота!»

Читатели блога Андреевой разошлись во мнениях. Кто-то считает такой наряд очень смелым и стильным. «По ногам не дуло?», «почему именно такая обувь?», возмущались некоторые. Но все же, к общему знаменателю удалось прийти, и большинство считает 57-летнюю Екатерину Андрееву, женщиной, над которой время не властно, даже сравнивая ее с молодой девушкой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:52

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