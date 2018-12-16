Виктория Боня в Instagram выложила обнаженное фото
Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2", а ныне блогер, модель и ведущая Виктория Боня не хочет уходить из медиапространства.
Девушка постоянно выкладывает различные публикации, где поклонники могут созерцать свою любимую в одетом, полуобнажённом и голом виде.
Накануне знаменитость выложила в Instagram очередной откровенный снимок. Там девушка представлена перед фолловерами топлес.
На фотоможно видеть, как Боня прижимает руки к обнажённому бюсту. В очередной раз подписчики пришли в восторг от фигуры звезды и оставили Виктории немало комплиментов.
Надо отметить, что фотографии представлены в чёрно-белом варианте и в красном оттенке. Девушка спрашивает у своих фанатов, а какое фото им нравится больше.
Также Вика спрашивает, а хотели бы мужчины-подписчики иметь её фотографию на футболке.
Девушка постоянно выкладывает различные публикации, где поклонники могут созерцать свою любимую в одетом, полуобнажённом и голом виде.
Накануне знаменитость выложила в Instagram очередной откровенный снимок. Там девушка представлена перед фолловерами топлес.
На фотоможно видеть, как Боня прижимает руки к обнажённому бюсту. В очередной раз подписчики пришли в восторг от фигуры звезды и оставили Виктории немало комплиментов.
Надо отметить, что фотографии представлены в чёрно-белом варианте и в красном оттенке. Девушка спрашивает у своих фанатов, а какое фото им нравится больше.
Также Вика спрашивает, а хотели бы мужчины-подписчики иметь её фотографию на футболке.