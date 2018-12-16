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Виктория Боня в Instagram выложила обнаженное фото

Бывшая участница скандального телепроекта "Дом-2", а ныне блогер, модель и ведущая Виктория Боня не хочет уходить из медиапространства.

Девушка постоянно выкладывает различные публикации, где поклонники могут созерцать свою любимую в одетом, полуобнажённом и голом виде.
Накануне знаменитость выложила в Instagram очередной откровенный снимок. Там девушка представлена перед фолловерами топлес.

Виктория Боня в Instagram выложила обнаженное фото

На фотоможно видеть, как Боня прижимает руки к обнажённому бюсту. В очередной раз подписчики пришли в восторг от фигуры звезды и оставили Виктории немало комплиментов.

Надо отметить, что фотографии представлены в чёрно-белом варианте и в красном оттенке. Девушка спрашивает у своих фанатов, а какое фото им нравится больше.

Также Вика спрашивает, а хотели бы мужчины-подписчики иметь её фотографию на футболке.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:43

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