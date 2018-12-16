Дочь Леонида Быкова в интервью рассказала о насильно помещенном брате в психиатрическую больницу из мести их отцу
Дочь украинского легендарного актера Леонида Быкова Марьяна Быкова снялась в кинофильме «Леонид Быков. Арфы нет, возьмите бубен», посвященный 90-летию ее знаменитого отца. Она рассказала о том, что знаменитый актер страдал из-за того, что его сына Олеся Быкова насильно поместили в психиатрическую больницу.
Марьяна Леонидова откровенно рассказала непростую историю их семьи. По ее словам, Олесь Быков вскоре после службы в армии был помещен в медучреждение для психически нездоровых людей. Однако молодой человек был абсолютно здоров, он хорошо учился в школе и был полностью пригоден для службы в армии. После нескольких месяцев службы, его отозвали, заявив, что он является опасным для общества и совершенно невменяем.
Главный врач Киевской психлечебницы сказал Леониду Быкову, что таким образом актером пытаются управлять и ему стоит спасать своих детей. После такого инцидента наследник оказался изолированным от общества, а в 90-х годах уехал из страны в Австралию, где был признан здоровым. Сейчас он живет в Канаде вместе с семьей, отказываясь от общения с журналистами.
Марьяна Леонидова откровенно рассказала непростую историю их семьи. По ее словам, Олесь Быков вскоре после службы в армии был помещен в медучреждение для психически нездоровых людей. Однако молодой человек был абсолютно здоров, он хорошо учился в школе и был полностью пригоден для службы в армии. После нескольких месяцев службы, его отозвали, заявив, что он является опасным для общества и совершенно невменяем.
Главный врач Киевской психлечебницы сказал Леониду Быкову, что таким образом актером пытаются управлять и ему стоит спасать своих детей. После такого инцидента наследник оказался изолированным от общества, а в 90-х годах уехал из страны в Австралию, где был признан здоровым. Сейчас он живет в Канаде вместе с семьей, отказываясь от общения с журналистами.