Небольшая наклейка «Stixfresh» продлевает срок годности фруктов





По статистике 52 процента всех овощей, а также фруктов, которые выращивает человек, портятся раньше, чем попадут в руки потребителя. Малайзийская компания «Stixfresh» отыскала способ предотвратить порчу продуктов. Одна небольшая наклейка, которую крепят на кожицу любого фрукта, может в течение 2 недель дополнительно сохранить свежесть плодов. В Сети выложили видео, на котором видно два манго, которые сорвали в одно время с одного дерева. Они пролежали в теплом месте 44 дня. Между тем один плод имел чудо-наклейку. Он оставался свежим намного дольше другого плода. «Stixfresh» не раскрывает свой фирменный секрет. При этом представители компании заверяют, что наклейки обладают стопроцентным натуральным составом. Речь идет, к примеру, о пчелином воске, а также ионизированной поваренной соли.Данная смесь эффективно обволакивает продукт и на протяжении 14 дней может защитить его от различных микроорганизмов, а также бактерий. Наклейки являются настолько безопасными, что их можно употреблять в пищу. Они имеют вкус кухонной соли.