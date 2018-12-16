Небольшая наклейка «Stixfresh» продлевает срок годности фруктов
Порча продуктов питания представляет собой одну из главных проблем современного мира. Небольшая наклейка, разработанная«Stixfresh», может значительно продлить срок годности фруктов.
По статистике 52 процента всех овощей, а также фруктов, которые выращивает человек, портятся раньше, чем попадут в руки потребителя. Малайзийская компания «Stixfresh» отыскала способ предотвратить порчу продуктов. Одна небольшая наклейка, которую крепят на кожицу любого фрукта, может в течение 2 недель дополнительно сохранить свежесть плодов. В Сети выложили видео, на котором видно два манго, которые сорвали в одно время с одного дерева. Они пролежали в теплом месте 44 дня. Между тем один плод имел чудо-наклейку. Он оставался свежим намного дольше другого плода. «Stixfresh» не раскрывает свой фирменный секрет. При этом представители компании заверяют, что наклейки обладают стопроцентным натуральным составом. Речь идет, к примеру, о пчелином воске, а также ионизированной поваренной соли.
Данная смесь эффективно обволакивает продукт и на протяжении 14 дней может защитить его от различных микроорганизмов, а также бактерий. Наклейки являются настолько безопасными, что их можно употреблять в пищу. Они имеют вкус кухонной соли.
По статистике 52 процента всех овощей, а также фруктов, которые выращивает человек, портятся раньше, чем попадут в руки потребителя. Малайзийская компания «Stixfresh» отыскала способ предотвратить порчу продуктов. Одна небольшая наклейка, которую крепят на кожицу любого фрукта, может в течение 2 недель дополнительно сохранить свежесть плодов. В Сети выложили видео, на котором видно два манго, которые сорвали в одно время с одного дерева. Они пролежали в теплом месте 44 дня. Между тем один плод имел чудо-наклейку. Он оставался свежим намного дольше другого плода. «Stixfresh» не раскрывает свой фирменный секрет. При этом представители компании заверяют, что наклейки обладают стопроцентным натуральным составом. Речь идет, к примеру, о пчелином воске, а также ионизированной поваренной соли.
Данная смесь эффективно обволакивает продукт и на протяжении 14 дней может защитить его от различных микроорганизмов, а также бактерий. Наклейки являются настолько безопасными, что их можно употреблять в пищу. Они имеют вкус кухонной соли.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:11