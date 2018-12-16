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Жители Норвегии запечатлели на камеру затмившую Солнце планету Нибиру

В последнее время исследователи часто говорят о грядущем конце света после столкновения Земли с опасным космическим объектом. Жители Норвегии запечатлели на камеру затмившую Солнце планету Нибиру, опубликовав видео в Сети.
Жители Норвегии запечатлели на камеру затмившую Солнце планету Нибиру

Многие эксперты даже не удивились, получив информацию от испуганных свидетелей события. Они считают, что небесное тело скоро покажет себя людям во всей красе, после чего уничтожит планету. Норвежцы были шокированы внезапным солнечным затмением, о котором ничего не знают ученые.

Уфологи после просмотра ролика отметили, что это действительно могла быть загадочная Нибиру, которая уже находится на земной орбите. Кроме того, они обвиняют NASA в сокрытии важных сведений от общества, хотя сотрудники агентства давно наблюдают за перемещениями Планеты Х.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:54

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