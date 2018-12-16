АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

Специалисты составили рейтинг дешевых авто для эксплуатации при неблагоприятных условиях

Эксперты составили рейтинг дешевых машин для эксплуатации при неблагоприятных условиях. Такие автомобили подходят для автолюбителей, не собирающихся ремонтировать их часто.

Специалисты составили рейтинг дешевых авто для эксплуатации при неблагоприятных условиях


Третье место досталось Chevrolet Lanos. Эта версия знакома многим автомобилистам, являясь довольно живучей и не особо прихотливой в обслуживании. Каждая деталь транспортного средства является достаточно надежной. При поломке не будет возникать проблем с заменой либо приобретением запчастей. На втором месте оказался Opel Vectra A. Машина довольно надёжная и легко поддается ремонту. Запчасти на эту версию не являются дефицитом. Хотя такие версии часто подвергаются гниению, это редко грозит серьёзными последствиями.

На первой позиции размещается Lada 2115. Эксплуатация данного транспортного средства обходится недорого. Хотя автомобиль часто нуждается в ремонте, всё окупает в данном случае низкая стоимость запчастей.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Андреева во время посещения Большого
Виктория Боня в Instagram выложила обнаженное фото
Дочь Леонида Быкова в интервью рассказала о
Небольшая наклейка «Stixfresh» продлевает срок
Певица Варвара считает женский бокс красивым
Жители Норвегии запечатлели на камеру затмившую
Специалисты составили рейтинг дешевых авто для
Ученые рассказали о пользе веры в Бога
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова рассказали о
В Сети выложили рендер «Нивы-Смарт»
Ученые: Переизбыток соли в организме вызывает
Поклонники предложили отправить Сергея Шнурова на
Эксперты выяснили среднее количество сексуальных
Юрий Николаев празднует 70-летний юбилей
Наталья Крачковская загубила карьеру своей
Наследница Анны Седоковой Алина поздравила маму с
В США появление НЛО напугало диких животных
Медики: Цвет языка может рассказать о проблемах
Светлана Лобода выложила в Instagram совместное
Константин Кинчев не захотел строить отношения с
Татьяна Васильева снова прибегла к косметической
Ирина Понаровская рассказала о своем возвращении
Стефания Маликова выложила в Instagram фото со
Jaguar предлагает линейку полезных аксессуаров
Шоумен Гоген Солнцев помирился с 63-летней
Илья Яббаров решил будущее Алены Савкиной в
Во Франции скоро начнут строить самолеты из
Samsung планирует запатентовать умные часы Gear
В тюнинг-ателье модернизировали грузовое авто
Toyota RAV4 заняла в ноябре первое место на
Просмотреть все новости