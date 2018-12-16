Специалисты составили рейтинг дешевых авто для эксплуатации при неблагоприятных условиях





Третье место досталось Chevrolet Lanos. Эта версия знакома многим автомобилистам, являясь довольно живучей и не особо прихотливой в обслуживании. Каждая деталь транспортного средства является достаточно надежной. При поломке не будет возникать проблем с заменой либо приобретением запчастей. На втором месте оказался Opel Vectra A. Машина довольно надёжная и легко поддается ремонту. Запчасти на эту версию не являются дефицитом. Хотя такие версии часто подвергаются гниению, это редко грозит серьёзными последствиями.На первой позиции размещается Lada 2115. Эксплуатация данного транспортного средства обходится недорого. Хотя автомобиль часто нуждается в ремонте, всё окупает в данном случае низкая стоимость запчастей.